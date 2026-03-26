Bitlis'te şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak için yeni çalışma yapıldı

Bitlis Belediyesi, şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla otobüs seferlerini 15 dakikada bir yaparak şehir merkezinden otogara aktarmasız ulaşım hizmeti sunmaya başladı.

Bitlis Belediyesince şehir içi ulaşımı kolaylaştırmaya yönelik çalışma yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, düzenlemeyle otobüsler, şehir merkezinden otogara aktarmasız ulaşım sağlayacak, seferler 15 dakika arayla yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, vatandaşların otogara erişimini kolaylaştırmak amacıyla hattın uzatıldığını ifade etti.

Tanğlay, "Hizmete açtığımız modern otogarımızın erişilebilirliğini artırmak için böyle bir hizmeti devreye koyduk. Her zaman olduğu gibi insan odaklı hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Yeni güzergah sayesinde vatandaşlarımız otogara aktarma yapmadan ulaşabilecek. Seferler düzenli şekilde sürdürülecek, herhangi bir aksaklığa izin verilmeyecek." dedi.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit
