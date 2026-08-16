Bitlis'te su kanalına devrilen otomobilde 1 ölü, 3 yaralı
Bitlis'in Güroymak ilçesinde su kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde su kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Günkırı beldesi kara yolunda sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA