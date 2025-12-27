Haberler

Bitlis'te kar nedeniyle bazı yollar ağır vasıtalara kapatıldı

Güncelleme:
Bitlis'te etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle önemli güzergahlar, tır ve kamyon gibi ağır vasıtaların geçişine kapatıldı. Valilik, vatandaşları zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Bitlis'te etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle bazı güzergahlar geçici olarak ağır vasıtalara kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, bölge ve il genelinde olumsuz havanın etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, yoğun kar ve tipi nedeniyle Baykan-Bitlis, Muş-Bitlis, Ahlat-Tatvan ve Reşadiye-Tatvan kara yolunun tır ve kamyon gibi ağır vasıtaların geçişine geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Seyir güvenliğinin tehlikeye düşmemesi için vatandaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları uyarısı yapılan açıklamada, sürücülerin de araçlarında zincir bulundurmaları istendi.

