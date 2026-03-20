Bitlis Valisi Karakaya, bayram dolayısıyla alınan tedbirleri açıkladı

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla alınan güvenlik ve asayiş tedbirlerini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Karakaya, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal ile bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karakaya, birlik, beraberlik, kardeşlik, huzur ve güven içinde nice bayramlara kavuşmayı diledi.

Bayram süresince alınan tedbirlere değinen Karakaya, şunları kaydetti:

"Valiliğimiz koordinasyonunda, vatandaşlarımızın, bayramı huzur, güven ve esenlik içinde geçirebilmeleri, kamu hizmetlerinin kesintisiz, etkin ve hızlı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla ilimiz genelinde tüm tedbirler ilgili kurumlarımızca titizlikle planlanmış ve uygulamaya alınmıştır. Bu anlayışla İçişleri Bakanlığımızın 'Bayram Sensiz Olmaz' düsturuyla hareket edilerek vatandaşlarımızın bayramı güvenli, huzurlu ve kesintisiz hizmet anlayışı içinde geçirebilmeleri için bütün kurumlarımız gerekli hazırlıklarını tamamlamıştır."

İl genelinde bayram süresince 1731 sağlık personelinin görev yapacağını ifade eden Karakaya, "Güvenlik tedbirleri kapsamında jandarma sorumluluk bölgesinde asayiş ekipleri ve kahraman komandolar başta olmak üzere 1567 personel, 303 ekip ve 22 dron görevlendirildi. Emniyet birimlerimizce de il merkezi ve ilçelerimizde 336 ekip, 1164 personel, 4 dron, 16 radar aracı ve 8 mobil PTS ile denetim ve kontroller sürdürülecektir." dedi.

AFAD, İl Özel İdaresi, VEDAŞ ve karayolları ekiplerinin de sahada olduğunu dile getiren Karakaya, bayramda sağlık, güvenlik, afet, altyapı ve acil durum hizmetlerinde 4 bin 754 personelin görev alacağını, sahada da 802 araç, ekip ve iş makinasıyla hizmet sunulacağını aktardı.

Devletin tüm kurum ve imkanlarıyla bayram süresince vatandaşların yanında olmaya ve ihtiyaç duyulan her durumda gerekli desteği süratle sağlamaya devam edeceklerini vurgulayan Karakaya, vatandaşların ve sürücülerin trafik kurallarına uymasını istedi.