Bitlis'te Peynir Bidonlarında Gizlenmiş 9 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Bitlis'te polisin durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada, peynir bidonlarına gizlenmiş 9 kilo 317 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİTLİS'te, polisin ihbar üzerine durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada, peynir bidonlarına gizlenmiş 9 kilo 317 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bitlis ve Erzurum Emniyet Müdürlüklerine bağlı Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, bir yolcu otobüsünde uyuşturucu taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin teknik ve fiziki takibe aldığı yolcu otobüsü Bitlis kent girişinde oluşturulan kontrol noktasında durduruldu. Narkotik köpeğin de yardımıyla otobüste arama yapıldı. Aramada, otobüsün bagaj kısmına bırakılan peynir bidonlarının içerisinde 9 kilo 317 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.