Bitlis'te Süphan Dağı'nı tırmanmak isterken mahsur kalan dağcılar kurtarıldı
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Süphan Dağı'na tırmanış yapmak isteyen 16 dağcı, yoğun kar ve sis nedeniyle yolda mahsur kaldı. Aydınlar Belediyesi ekipleri, zorlu hava şartlarına rağmen başarılı bir kurtarma operasyonu gerçekleştirerek dağcıları belde merkezine ulaştırdı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Süphan Dağı'na tırmanış yapmak isterken olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda mahsur kalan dağcılar ekiplerce kurtarıldı.

Süphan Dağı'na tırmanış yapmak için Aydınlar beldesine bağlı Kışkılı Mahallesi'nde yola çıkan 16 kişilik dağcı grubu, yoğun kar ve sis nedeniyle ilerleyemedi.

Yolda mahsur kalan dağcıların yardım talebinde bulunması üzerine Aydınlar Belediyesi ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Zorlu arazi ve olumsuz hava şartlarına rağmen yürütülen çalışmalar sonucu mahsur kalan dağcılar bulundukları yerden alınarak belde merkezine ulaştırıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Emen, vatandaşların ve misafirlerin can güvenliğinin öncelikleri olduğunu belirterek, ekiplerin başarılı bir kurtarma çalışması gerçekleştirdiğini söyledi.

Dağcılar da kendilerine yardım eden Aydınlar Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Harun Nacar - Güncel
