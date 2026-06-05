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Bitlis'te "Genç Nidalar Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" yapıldı

Bitlis'te 'Genç Nidalar Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması' yapıldı
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Bitlis'te liseli öğrenciler arasında düzenlenen 'Genç Nidalar Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Bitlis'te "Genç Nidalar Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açılmaya göre, yarışmaya katılan liseli öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okumak için çaba gösterdi.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Şube Müdürü Salim Ekin, jüri üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit
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