Bitlis'te "Genç Nidalar Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" yapıldı
Bitlis'te liseli öğrenciler arasında düzenlenen 'Genç Nidalar Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Bitlis'te "Genç Nidalar Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" gerçekleştirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açılmaya göre, yarışmaya katılan liseli öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okumak için çaba gösterdi.
Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Şube Müdürü Salim Ekin, jüri üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit