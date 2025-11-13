Bitlis'te Kent Merkezine Gelen Tilki Görüntülendi

BİTLİS'te kent merkezine inen tilki, yiyecek ararken görüntülendi.

Beş Minare Mahallesi'nde yiyecek arayan tilki, doğa gözlemcisi, Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi Dr. Cihan Önen tarafından kamera ile görüntülendi. Mahalle arasında bir süre yiyecek arayan tilki, daha sonra gözden kayboldu.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,