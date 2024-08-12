Bitlis'te kaza: Uzman çavuş ve hemşire hayatını kaybetti

BİTLİS'in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesinde, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Uzman Çavuş Seyit Ali Tunç (33) ile hemşire eşi Kamile İrem Tunç (31) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Günkırı-Güroymak yolunda meydana geldi. Seyit Ali Tunç yönetimindeki 65 ACJ 533 plakalı otomobil, yolun 5'inci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Kazada Günkırı beldesinde görev yapan uzman çavuş Seyit Ali Tunç ile buradaki sağlık merkezinde görev yapan hemşire eşi Kamile İrem Tunç yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yapan araçta sıkışan çiftin cenazeleri çıkarıldıktan sonra hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.