Bitlis'te kaza: 5 yaralı
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Bitlis'te hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Bitlis Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.
BİTLİS'te hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Bitlis Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Beşminare Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada her iki araçtaki 5 kişi yaralandı. Olay yerine Afad, 112 Sağlık ekipleri ve trafik polisleri sevk edildi. AFAD ekipleri araçlardan çıkarılan yaralıları, ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesi'nde götürdü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Güncel