Bitlis'te kaza: 5 yaralı

BİTLİS'te hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Bitlis Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Beşminare Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada her iki araçtaki 5 kişi yaralandı. Olay yerine Afad, 112 Sağlık ekipleri ve trafik polisleri sevk edildi. AFAD ekipleri araçlardan çıkarılan yaralıları, ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesi'nde götürdü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.