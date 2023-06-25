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Bitlis'te kaza: 5 yaralı

Bitlis'te kaza: 5 yaralı

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Bitlis'te hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Bitlis Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

BİTLİS'te hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Bitlis Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Beşminare Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada her iki araçtaki 5 kişi yaralandı. Olay yerine Afad, 112 Sağlık ekipleri ve trafik polisleri sevk edildi. AFAD ekipleri araçlardan çıkarılan yaralıları, ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesi'nde götürdü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Güncel

Tragger Bitlis AFAD Güncel Haberler

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