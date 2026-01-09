Bitlis'te Kar Yağışı Yeniden Başladı

BİTLİS'te kar yağışı yeniden başladı. Ekipler, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gün boyunca yağışın etkili olacağı ve kent merkezine 20, yüksek kesimlere 50 santimetreye kadar kar düşebileceği belirtilirken; meteoroloji yetkilileri, eğimi fazla olan ve kar örtüsü yüksek kesimler için çığ uyarısında bulundu. Yetkililer kar yağışı ile birlikte rüzgarın da etkili olacağını, çatı uçması, kar düşmesi, ağaç ve direk devrilmesi gibi durumlara karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, geçen haftalarda etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 294 köy yolundan 289'unun yeniden ulaşıma açıldığı belirtilerek, "İl Özel İdaresi ekipleri 10 ayrı şantiyede bulunan 70 iş makinesi ve 90 personelle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Kapalı olan 5 köy yolu da en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacaktır" denildi.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,