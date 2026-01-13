Haberler

Bitlis'te Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Bir Gün Ara

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te yoğun kar yağışı ve aşırı soğuklar nedeniyle 14 Ocak 2026 tarihinde taşımalı eğitim ve köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi.

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim ve köy okullarında eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre; ilimiz genelinde yarın yoğun ve kuvvetli kar yağışı ile birlikte, hava sıcaklıklarının düşmesi ve aşırı soğuklara bağlı olarak buzlanma riski bulunmaktadır. Öğrenci ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği göz önünde bulundurularak 14 Ocak 2026 Çarşamba günü Bitlis il genelinde taşımalı eğitim veren okullar ile köy okullarına eğitim-öğretime bir 1 gün süre ile ara verilmiştir." denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş

Yeni lideri belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çanakkale'de kar vaadiyle para ve altın toplayan kuyumcu ve oğlu sırra kadem bastı

Bir şehrimiz ayakta! Altınları topladı, ortadan kayboldu
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti

Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm

Kayıp Mihriban korkunç halde bulundu, caninin itirafı tüyler ürpertti
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Çanakkale'de kar vaadiyle para ve altın toplayan kuyumcu ve oğlu sırra kadem bastı

Bir şehrimiz ayakta! Altınları topladı, ortadan kayboldu
İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor

İran'da böylesi ilk kez oluyor
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi