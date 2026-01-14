Haberler

Bitlis'te kardan 229 yerleşim yerinin yolu kapandı

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 229 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 180 santimetre, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi geçti. Yolların açılması için il özel idaresi ve belediye ekipleri yoğun çalışma yürütüyor.

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 229 yerleşim yerinin yolu kapandı, yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreyi aştı.

Bitlis'te kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kardan dolayı 229 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, 90 personel ve 70 iş makinesiyle çalışma yürütüyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 180 santimetre, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi geçti. Kent merkezindeki park halinde olan araçlar ile tek katlı evler kara gömüldü.

Bitlis Belediyesi de kent merkezinde 70 personel ve 50 iş makinesiyle kar temizleme çalışması başlattı. Trafikte aksama yaşanmaması için ekipler, yoğun çalışırken, belediye işçileri de cadde kenarlarındaki kaldırımları temizledi.

