Bitlis'te kaçak keklik avlayanlara 92 bin 556 lira ceza uygulandı

Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince dronla yapılan denetimlerde kaçak olarak keklik avlayan 2 kişiye 92 bin 556 lira ceza uygulandı.

Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, il merkezine bağlı Kavakdibi köyü mevkisinde dronla av kontrol denetimi yapıldı.

Kontrollerde kaçak avlandıkları tespit edilen 2 kişi, Yolalan Jandarma Komutanlığı görevlilerinin desteğiyle yakalandı.

Kaçak avlanılan iki kınalı kekliğe el konuldu, kaçak avcılık yapan 2 kişiye de 92 bin 556 lira ceza verildi.