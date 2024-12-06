Bitlis'te Jandarma Ekiplerinden Özel Gereksinimli Çocuklara Etkinlik

Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, özel gereksinimli çocuklar için etkinlik düzenledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Ahmet Eren Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki öğrencilerle bir araya geldi.

Ekipler, düzenledikleri etkinlikle çocukları sevindirdi.

Etkinliğe katılan Vali Ahmet Karakaya da özel gereksinimli öğrencilerle yakından ilgilendi, onlara çeşitli hediyeler verdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan ilçesinde yaşayan engelli çocuğu da ziyaret ederek Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız'ın gönderdiği akülü tekerlekli sandalyeyi teslim etti.