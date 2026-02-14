Haberler

Bitlis'te Heyelanlar Nedeniyle 4 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hizan ilçesinde karların erimesi ve yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanlar, Dayılar, Karbastı, Gökay ve Horozdere köy yollarının ulaşıma kapanmasına neden oldu. İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

BİTLİS'in Hizan ilçesinde karların erimesi ve etkisini artıran yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanlar, 4 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Hizan ilçesinde karların erimesi ve etkisini artıran yağışlar ulaşımı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Dayılar, Karbastı, Gökay ve Horozdere köy yolları toprak kayması sonucu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle yol açma çalışmalarına başlarken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmaları sürerken, yetkililer hava koşullarına bağlı olarak yeni heyelan risklerine karşı sürücülerin dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça kapalı güzergahları kullanmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran akıntıya kapılıp yok oldu gitti

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran yok oldu gitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü vefat etti

Galatasaray'ın eski teknik direktörü vefat etti
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

Polis cami çıkışı böyle bekledi, tepkiler sonrası jet açıklama geldi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti

2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü vefat etti

Galatasaray'ın eski teknik direktörü vefat etti
8'de 8! Erzurumspor adım adım Süper Lig'e geliyor

7 golle zirveye çıktılar, adım adım Süper Lig'e geliyorlar
İkizi olsa bu kadar benzemez! İşte Haaland'ın dublörü

İkizi olsa bu kadar benzemez! İşte Haaland'ın dublörü