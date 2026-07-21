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Bitlis Belediyesi hastane önünde vatandaşlara ücretsiz ikramlarda bulunuyor

Bitlis Belediyesi hastane önünde vatandaşlara ücretsiz ikramlarda bulunuyor
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Bitlis Belediyesi, Devlet Hastanesi önünde kurduğu stantta her gün 08.00-11.00 saatleri arasında vatandaşlara ücretsiz çorba, çay ve su ikramı yapıyor. Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaş odaklı hizmetlerin süreceğini belirtti.

Bitlis Belediyesi tarafından Bitlis Devlet Hastanesi önünde kurulan stantta vatandaşlara her gün ücretsiz çorba, çay ve su ikramında bulunuluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında hayata geçirilen uygulamayla özellikle sabah saatlerinde hastaneye gelen hasta yakınları ve vatandaşlara sıcak ikramlıklar veriliyor.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, hastane önündeki standı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Behzat Dayan'dan bilgi aldı.

Stantta görev yapan personelle görüşen Tanğlay, vatandaşlarla da sohbet ederek çorba ikramında bulundu.

Hastaneye gelen insanların güne sıcak bir çorbayla başlamalarına katkı sunmayı amaçladıklarını belirten Tanğlay, "Bitlis Devlet Hastanesi önündeki ikram noktamızda ücretsiz çorba, çay ve su ikramımız her gün 08.00-11.00 saatleri arasında devam edecek. Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda vatandaş odaklı hizmetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit
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