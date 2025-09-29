Haberler

Bitlis'te Hafriyat Kamyonu Devrildi: Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Bitlis'in Hizan ilçesinde bir hafriyat kamyonu yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Bitlis-Hizan kara yolunun Nazar mevkisinde Ş.T idaresindeki 21 AFH 139 plakalı hafriyat kamyonu yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel
