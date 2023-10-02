Bitlis'te geleneksel yöntemlerle pekmez üretimine başlandı

Bitlis'in Hizan ilçesinde bağ bozumuyla dağların yamaçlarından toplanan üzümler, geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor.

İlçeye bağlı Akşar köyü Aşağı Kılavuz mezrası sakinleri, katkı maddesi kullanmadan büyük emeklerle yetiştirdikleri üzümleri, özenle toplayıp köye taşıyor.

Burada yıkadıkları üzümleri ezerek elde ettikleri suyu yöreye özgü beyaz toprakla karıştırıp büyük kazanlarda kaynatan köylüler, meşakkatli sürecin ardından yaptıkları pekmezi, tüketime hazır hale getiriliyor.

Çiftçilerden Ekran Özer, pekmez yapmayı atalarından öğrendiklerini ve bu geleneği yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Bağ bozumu zamanında üzümleri toplayıp köye taşıdıklarını anlatan Özer, "Ezdiğimiz üzümleri sıvı hale getirip bidonlara doldurarak mayalanmasını yapıyoruz. Oradan da büyük kazanlara aktararak dinlenmesi için 3-4 saat bekletiyoruz. Dinlenen üzüm suyunu uzun süre kaynatıyoruz. Makine olmadan geleneksel yöntemlerle ve insan gücü ile üretimimizi yapıyoruz. 100 litrelik üzüm suyu, işlemlerden geçtikten sonra 30 litre pekmeze dönüşüyor." diye konuştu.

Özer, 5 dönümlük bağdan topladıkları üzümden 700 kilogram pekmez elde ettiklerini belirtti.