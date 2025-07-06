Bitlis'te Düğün Konvoyunda Trafik Kazası: Gelinin Kardeşi Hayatını Kaybetti

Bitlis'in Güroymak ilçesinde düğün konvoyundaki motosikletin vinçle çarpışması sonucu gelinin kardeşi hayatını kaybetti.

Gölbaşı beldesi mevkisinde gelinin kardeşi olan Tahir Kardaş'ın yönetimindeki motosiklet, düğün konvoyunda karşı yönden gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen vinçle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Kardaş, ambulansla Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kardaş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı düğün kamerasına yansıdı.