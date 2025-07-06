Bitlis'te Düğün Konvoyunda Trafik Kazası: Gelinin Kardeşi Hayatını Kaybetti

Bitlis'te Düğün Konvoyunda Trafik Kazası: Gelinin Kardeşi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güroymak ilçesinde düğün konvoyundaki motosikletin vinçle çarpışması sonucu gelinin kardeşi Tahir Kardaş hayatını kaybetti. Kaza, düğün kamerasına yansıdı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde düğün konvoyundaki motosikletin vinçle çarpışması sonucu gelinin kardeşi hayatını kaybetti.

Gölbaşı beldesi mevkisinde gelinin kardeşi olan Tahir Kardaş'ın yönetimindeki motosiklet, düğün konvoyunda karşı yönden gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen vinçle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Kardaş, ambulansla Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kardaş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı düğün kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Filit Gülelçin - Güncel
Mağarada metan gazından zehirlenen 5 askerimiz şehit oldu

Mağarada metan gazından zehirlenen 5 askerimiz şehit oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi yarış! Formula 1'de bir ilk yaşandı

Tarihi yarış! Formula 1'de bir ilk yaşandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.