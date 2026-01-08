Bitlis'teki "Deliklitaş" buz sarkıtlarıyla kaplandı
Bitlis'te yoğun karın ardından etkili olan dondurucu soğuklar, Deliklitaş'ta uzun buz sarkıtlarının oluşmasına neden oldu. Buzla kaplanan kayalıklarda, soğuk hava nedeniyle dikkat çekici bir görünüm ortaya çıktı.
Bitlis'te karın ardından etkili olan dondurucu soğuk nedeniyle Deliklitaş'ta buz sarkıtları oluştu.
Kentte yoğun karın ardından etkili olan dondurucu soğuklar, hayatı olumsuz etkiliyor.
Bitlis-Diyarbakır kara yolunun 18. kilometresinde Deliklitaş olarak bilinen kayalık, soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı.
Deliklitaş, üzerinden metrelerce yükseklikten akan suların donmasıyla buzdan şelaleyi andıran görünüm dikkat çekiyor.
Dondurucu soğuk nedeniyle uzun buz sarkıtlarının oluştuğu Deliklitaş, farklı bir güzelliğe büründü.
Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel