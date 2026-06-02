Bitlis'te arazi anlaşmazlığı kavgasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Gedikpınar köyünde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine köye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada 1 kişi aldığı bıçak darbesi sonucu hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Güroymak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, köyde ve hastane önünde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Filit Gülelçin
