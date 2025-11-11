Bitlis'te Adalet Hatıra Ormanı Fidan Dikimi Etkinliği

Bitlis'te denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlüler, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikti.

Orman İşletme İl Müdürlüğü iş birliğiyle "Adalet Hatıra Ormanı"nda düzenlenen etkinlikte, 250 fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinlikte konuşan Vali Ahmet Karakaya, adaletin sadece hukukta değil, toplumun vicdanına da kök salması gerektiğini söyledi.

Karakaya, "Bu topraklara diktiğimiz her fidan sadece bir ağacın değil, adaletin, barışın ve geleceğe olan inancımızın filizlenmesidir. Adalet toplumun huzurunun, devletin gücünün ve insanlığın ortak vicdanının temelidir." diye konuştu.

Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç ise "Kamuya ve ülkemiz doğasına katkı sağlayacak yeni orman alanlarının oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu amaçla Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz ve Orman İşletme Müdürlüğü arasında iş birliği yapılarak ilimize Adalet Hatıra Ormanı kazandırılmıştır." dedi.

Etkinliğe, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tahir Kılıç, Yargıtay Üyesi Rıfat İnanç, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Cihat Ateş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ateş, Tatvan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı İbrahim Mısırcı, hakimler, savcılar, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.