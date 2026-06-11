Bitlis'te zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Bitlis-Tatvan kara yolunda düğün konvoyundaki 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yolda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.
Bitlis'te 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.
Bitlis-Tatvan kara yolundaki Karmuç Köprüsü mevkisinde, düğün konvoyunda bulunan 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.
Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit