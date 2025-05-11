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Bitlis'in Saklı Cenneti: Cil Gölü ve Sütey Yaylası

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Cil Gölü ve Sütey Yaylası, huzur veren manzarası ve kuş çeşitliliği ile doğaseverleri kendine çekiyor. Süphan Dağı'nın eteklerinde yer alan bu doğal güzellik, 2019 yılında doğal sit alanı ilan edildi.

Bitlis'in Saklı Cenneti: Cil Gölü ve Sütey Yaylası

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırları içinde yer alan 4.058 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'nın eteklerindeki Sütey Yaylası ve Cil Gölü, huzur veren havası ve görüntüsüyle misafirlerini ağırlığıyor.

Türkiye'nin önemli kuş alanlarından biri olan Cil Gölü, zirvesi karla kaplı Süphan Dağı ile bütünleşen muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Birçok yaban kuşuna ev sahipliği yapan göl, etrafını saran rengarenk çiçekler ve yemyeşil doğasıyla görülmeye değer bir tablo sunuyor. Sütey Yaylası'nda bulunan göl, 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile doğal sit alanı ilan edilmişti.

Sütey Yaylası'nda bulunan Cil Gölü hakkında konuşan Mezher Çınar, "Cil Gölü, onlarca kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Renkli çiçeklerle bezenmiş yayla, karla kaplı Süphan Dağı'nın manzarasıyla adeta ziyaretçilerini büyülüyor. Kuş sesleri, dağın ihtişamı ve her çeşit otun kokusu insana huzur veriyor" dedi.

Türkiye'nin en yüksek 3. dağı olan Süphan Dağı'nın eteğindeki bölge, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz bir keşif rotası sunuyor.

(ORH-MSA-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORHAN EMEN - Güncel
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