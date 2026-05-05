Bitlis Eren Üniversitesinde 'Bitlis'in Hafızası' sergisi açıldı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Özkanlı'nın "Bitlis'in Hafızası" adlı solo sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi'nde serginin açılışını yapan Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, eserleri inceleyerek Özkanlı'dan bilgi aldı.

Elmastaş, sanatın şehirlerin kimliğini yaşatan en önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek, bu çalışmaların Bitlis'in tarihini ve kültürel zenginliğini geleceğe taşıdığını aktardı.

Doç. Dr. Özkanlı ise sergisinde şehrin sadece görünen yüzünü değil, hissedilen yönünü de yansıtmaya çalıştığını belirtti.

Üniversitenin akademik ve idari kadrosu ile öğrencilerden ilgi gören sergi, 8 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.