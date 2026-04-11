Köy köy gezen sanatçılar, öğrencileri tiyatroyla buluşturuyor

Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğu, kurulduğu günden bu yana köy okullarında sahneledikleri oyunlarla yaklaşık 4 bin öğrenciyi tiyatroyla buluşturdu.

Belediye bünyesinde 2015'te kurulan 10 kişilik tiyatro ekibi, kent merkezinin yanı sıra özellikle kırsaldaki çocukların tiyatroyla tanışmasına imkan sağlıyor.

Bugüne kadar gittikleri 60 köy okulunda sahneledikleri oyunlarla yaklaşık 4 bin çocuğa tiyatro izleten ekip, Kömüryakan köyü Yukarımahalle İlkokulu'nda sahneledikleri oyunla öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

Tiyatronun yanı sıra çeşitli etkinlikler de düzenleyen ekip, hem çocukların mutluluğuna ortak oluyor hem de sanata olan ilgiyi artırmayı hedefliyor.

Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğu Sorumlusu Cihan Olan, AA muhabirine, tiyatro topluluğunun hem kurucusu hem de sorumlusu olduğunu söyledi.

Yukarımahalle İlkokulu'nda "Beyefendi ile İbiş" orta oyununu sahnelediklerini anlatan Olan, şöyle konuştu:

"Tiyatro topluluğunu kurduğumuzdan bu yana yaklaşık 60 köy okulunda tiyatro gösterisi sunduk. Bu süreçte köy okullarında yaklaşık 4 bin öğrenciye ulaştık. Amacımız bu bölgedeki öğrencilerin tiyatroya ulaşması ve çocukların hayatına tiyatroyu aşina etmek. Topluluk olarak, üstlendiğimiz misyon ve tiyatro sanatına karşı sorumluluklarımız var. Bu görevi tiyatro sanatıyla üstlendik ve yaymaya devam edeceğiz."

Oyunculardan Hüsna Yıldırak ise dünyada çocukların acımasızca öldürüldüğü bir dönem yaşandığını belirterek, "Kırsalda bir köy okulunda tiyatro oyununu yaşatmak ve çocuklara bunu hissettirmek çok değerli bir deneyim. Hocalarıma ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yukarımahalle İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Rabia Akkaya da ilk defa okullarına tiyatro ekibinin geldiğini vurgulayarak, çok eğlendiklerini ve güzel vakit geçirdiklerini ifade etti.