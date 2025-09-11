Haberler

Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, öğrencilere boyama seti dağıttı

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, öğrencilere boyama seti dağıttı.

Belediyeden yapılan bilgilendirmeye göre, Tanğlay, 8 Ağustos Şehit Metin Özdemir, Şehit Alpaslan Kurt ve MNG Kargo ilkokullarını ziyaret etti.

Okullarda sınıfları gezen Tanğlay, boyama seti dağıttığı öğrencilerle sohbet etti.

Öğretmenlerle de bir araya gelen Tanğlay, "En büyük dileğimiz öğrencilerimizin bu yolculukta başarı, azim ve mutlulukla dolu bir eğitim hayatı sürdürmeleridir." dedi.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
