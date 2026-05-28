Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay'dan Kurban Bayramı Mesajı

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Kurban Bayramı mesajında, bayramın toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirterek, tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tanğlay, mesajında, bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendiren, kardeşlik duygularını pekiştiren özel günler olduğunu belirtti.

Paylaşmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın huzurunu yaşadıklarını ifade eden Tanğlay, mesajında şunları kaydetti:

"Bayramlar gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların geride bırakıldığı, birlik ve beraberlik duygularının güç kazandığı müstesna zamanlardır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur, sağlık, bereket ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bayramın, toplumsal dayanışmanın güçlenmesine ve kardeşlik ikliminin daha da pekişmesine vesile olmasını diliyorum. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, sağlık, huzur ve afiyet içinde nice bayramlar diliyorum."

Kaynak: AA / Şener Toktaş
