Haberler

Bitlis-Baykan Devlet Yolu, ağır vasıta trafiğine kapatıldı

Bitlis-Baykan Devlet Yolu, ağır vasıta trafiğine kapatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis-Baykan Devlet Yolu'nun ağır vasıta trafiğine kapatıldığı duyuruldu. Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmalarını ve zincirsiz yola çıkmamalarını önerdi.

BİTLİS'te etkisini artıran kar yağışı nedeniyle, Bitlis-Baykan Devlet Yolu'nun ağır vasıta trafiğine kapatıldığı duyuruldu.

Kentte yoğun kar yağışı etkisini arttırırken, Valilik tarafından yapılan açıklamada Bitlis-Baykan Devlet Yolu'nun ağır vasıta araçlara kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bölgemizde ve ilimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Baykan- Bitlis Devlet Yolu üzerinde ağır vasıta araçların trafiğe çıkışına geçici olarak izin verilmeyecektir. Dolayısıyla TIR ve kamyon türü ağır vasıta araçların yola çıkmamaları gerekmektedir. Seyir güvenliğinin tehlikeye düşmemesi ve yolların kapanmaması için sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları, kurallara riayet etmeleri ve dikkatli olmaları, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları önemle duyurulur." denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de arılan ateşkes anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli

Suriye'deki ateşkesle ilgili Erdoğan'dan çarpıcı uyarı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı

Türkiye Atlas'a ağlıyor! Kan donduran cinayette yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada

Dronu görünce hepsi sağa sola kaçmaya başladı
Eliyle domuz yakalayıp ceza yiyen vatandaşa güzel haber

Yaban domuzunu eliyle yakalayan vatandaşa güzel haber
11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü

11 yıllık sırrı kurulan özel ekip çözdü! Şüphelilerin hepsi akraba
90+24'te kaçırdığı penaltıyla tüm dünyada gündem olan Brahim Diaz suskunluğunu bozdu

90+24'te kaçırdığı penaltı sonrası suskunluğunu bozdu
Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada

Dronu görünce hepsi sağa sola kaçmaya başladı
Antalya'da balık tutan vatandaşların oltasına ceset takıldı

Oltalarına bu sefer balık takılmadı
Galatasaray'da Atletico Madrid maçı öncesi beklenen haber geldi

Antrenmandan paylaşılan o kare Galatasaraylıları sevince boğdu