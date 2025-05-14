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Bismil Kanaat Önderleri Derneği Başkanı Vural'dan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama Açıklaması

Bismil Kanaat Önderleri Derneği Başkanı Vural'dan
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Bismil Kanaat Önderleri Derneği Başkanı Hasan Vural, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bu sürecin olumlu bir şekilde sonuçlanması en büyük dileğimizdir.

Bismil Kanaat Önderleri Derneği Başkanı Hasan Vural, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bu sürecin olumlu bir şekilde sonuçlanması en büyük dileğimizdir." dedi.

Vural, "Terörsüz Türkiye" sürecinde terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının açıklanmasının ardından dernek binasında düzenlenen basın toplantısında, "Terörsüz Türkiye" sürecini desteklediklerini belirtti.

Bu süreçte emeği bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve 3 Mayıs'ta vefat eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e teşekkür eden Vural, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin şunları kaydetti:

"Bu karar tarihi bir öneme haizdir, bunun iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bundan sonra ne yapılması gerekiyorsa yine yetkililer tarafından çok hızlı bir şekilde yapılmalıdır. Bu sürecin olumlu bir şekilde sonuçlanması en büyük dileğimizdir. Emeği geçen herkesi kutluyoruz. Bu sürecin ülkemize hayırlar getirmesini yüce Allah'tan diliyoruz."

Basın toplantısında derneğin yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Kaynak: AA / Hasan Gündüz - Güncel
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