Bismil'de zincirleme trafik kazası: 1 kişi yaralandı
Bismil ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada, kontrolden çıkan kamyonet park halindeki araçlara ve motorsiklete çarptı. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bismil ilçesinde zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kurtuluş Mahallesi Barış Bulvarı Kardeşlik Parkı önünde 23 BR 520 plakalı otomobil ile 72 DN 824 kamyonet çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan kamyonet park halindeki araçlara ve motorsiklete çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan 1 kişi ambulansla Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.