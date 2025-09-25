Haberler

Bismil'de Şarjda Unutulan Tablet Yangın Çıkardı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yatak odasında şarjda unutulan tabletin yanması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü, can kaybı yok.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde yatak odasında şarjda unutulan tabletin yanması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dumlupınar Mahallesi 226'ncı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yatak odasında şarjda bulunan tabletin yanması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyünce ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Evde hasar oluşurken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK /DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
