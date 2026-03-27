Bismil'de kuyumcu dükkanında çarşaflı soygun girişimi; iş yeri sahibini vurup kaçtılar
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, çarşaf giymiş 3 erkek kuyumcuya girerek iş yeri sahibini silahla tehdit edip kasayı açmasını istedi. Direnen kuyumcunun ayağından vurulmasının ardından şüpheliler kaçtı. Yaralı kuyumcu hastaneye kaldırıldı.
Olay, sabah saatlerinde, Bismil ilçesi Kurtuluş Mahallesi Özgürlük Bulvarı'nda meydana geldi. Kuyumcu F.Ç., iş yerini açtığı sırada, çarşaf giyen 3 erkek, içeri girdi. Şüpheliler, F.Ç.'yi silahla tehdit edip gömülü olan gizli kasayı açmasını ve altınları vermesini istedi. İş yeri sahibi F.Ç., karşı çıkınca şüphelilerle arasında boğuşma yaşandı. Arbedede şüpheliler, F.Ç.'yi ayağından tabancayla vurduktan sonra kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı F.Ç., ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. F.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,