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Bismil'de Kantin İşletmecisi Taciz İddiasıyla Tutuklandı

Bismil'de Kantin İşletmecisi Taciz İddiasıyla Tutuklandı
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, iki kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen kantin işletmecisi A.Ö. tutuklandı. Öğrencilerin rehber öğretmenlerine yönelik şikayeti sonrası gözaltına alınan A.Ö., adliyede çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde 2 kız öğrenciye tacizde bulunduğu öne sürülen kantin işletmecisi A.Ö. (60), tutuklandı

Bismil ilçesindeki bir ilkokulda 2 kız öğrenci, rehber öğretmenlerine okullarındaki kantinin işletmecisi A.Ö. tarafından tacize uğradıklarını anlattı. Öğretmenleri, öğrencilerle birlikte polise başvurup, şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında A.Ö., ilçeye bağlı Kazancılar Mahallesi'nde gözaltına alındı. Pedagog eşliğinde kız öğrencilerin ifadeleri alındı.

TUTUKLANDI

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2 kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kantin işletmecisi A.Ö. (60), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: GıyasettinTETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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