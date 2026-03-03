Haberler

Diyarbakır'da hafriyat yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde hafriyat yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde hafriyat yüklü kamyonun devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Üçtepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafriyat yüklü kamyon, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bismil devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

