Bismil'de Dicle Nehri'nde 1220 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Bismil'de Dicle Nehri'nde 1220 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Dicle Nehri'ndeki adacıklarda ekili 1220 kök Hint keneviri, emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Ele geçirilen kenevirler imha edildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri'ndeki adacıklarda ekili 1220 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dronla yürütülen çalışma kapsamında Dicle Nehri'nde oluşan adacıklara Hint keneviri ekildiği tespit edildi.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda botla ulaşılan adacıklardaki iki alanda ekili 1220 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Hint kenevirleri sökülerek imha edildi.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
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