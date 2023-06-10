Bismil'de asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı
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Bismil ilçesinde düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.
Bismil ilçesinde düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 1 hafta boyunca düzenlenen asayiş uygulamalarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 21 kişi yakalandı.
Yapılan kontrollerde, 3 ruhsatsız tabanca, 28 gram uyuşturucu, 6 kök kenevir ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı.
Kaynak: AA / Hasan Gündüz - Güncel