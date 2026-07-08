Bişkek'te uçak kazası sonrası kapanan havalimanı yeniden trafiğe açıldı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Uluslararası Manas Havalimanı'nda, dün pistte meydana gelen uçak kazasının ardından kapatılan hava trafiği yeniden açıldı.

Uluslararası Manas Havalimanı işletmesinden yapılan açıklamaya göre, dün kalkış sırasında kaza yapan ve pisti kapatan uçağın güvenli bölgeye çekilme operasyonu tamamlandı.

Bunun ardından havalimanında hava trafiği yeniden başladı.

Bu arada, pistteki enkazın kaldırılması ve dökülen yakıtın temizlenmesinin ardından uçuş trafiğine açılan Uluslararası Manas Havalimanı'nda, ertelenen ve geciken seferler nedeniyle yoğunluk sürüyor.

Kırgızistan iç hatlarında hizmet veren TezJet hava yolu şirketine ait yolcu uçağı, Bişkek-Oş seferini gerçekleştirmek üzere pistte hareket halindeyken arka iniş takımlarından birinin kırılması sonucu yan yatmıştı.

İçinde 6 kişilik mürettebat ile 181 yolcunun bulunduğu uçağın sol kanadı pist zeminine çarparak hasar görmüş ve kaza nedeniyle uçağın yakıtı piste dökülmüştü.

Havalimanı itfaiye ve acil durum ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yolcular güvenli şekilde tahliye edilirken, kazada can kaybı ya da ağır yaralanma olmamıştı.