Bisikletli Yaşlı Adam, Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Efeler ilçesinde yaya yolundan geçen 65 yaşındaki bisikletli Ali Doğan Tuygun, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayda ikinci bir otomobil de Tuygun'a çarptı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaya yolundan geçen bisikletli, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Denizli Bulvarı'nda bisikletiyle yaya yolundan karşıya geçmek isteyen Ali Doğan Tuygun'a (65), B.S'nin kullandığı 09 ACB 618 plakalı otomobil çarptı.

Savrulan Tuygun'a, H.Z. yönetimindeki 09 AGD 096 plakalı otomobil de çarptı.

Tuygun, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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