Bisikletle gelip motosikleti çaldı

Güncelleme:
ANTALYA'nın Serik ilçesinde bisikletle gelip park halindeki motosikleti çalan şüpheli kayıplara karıştı. Polisin takibi sonucu çalınan motosiklet Gaziantep'te bulundu, şüpheli de gözaltına alındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Serik'te 4 gün önce bisikletli bir şüpheli, iş yerinin önünde park halinde duran motosikleti çaldı. Motosiklet sahibinin şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonucu şüphelinin O.K. olduğu ve motosikleti Gaziantep'e götürdüğü tespit edildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma neticesinde O.K. yakalanırken, çalınan motosiklet de bulundu. Gözaltına alınan O.K.'nin daha önce de ilçede bisiklet hırsızlığına karıştığı ve hakkında çeşitli suçlardan sabıka kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde bisikletle ilerleyen şüphelinin park halindeki motosikleti fark ettikten sonra birkaç metre ileriden geri döndüğü, bisikleti bırakıp çalıştırdığı motosikletle olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
