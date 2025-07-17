Birgi'de Yangın Riskine Karşı Temizlik Etkinliği Düzenlendi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Birgi Çevre Gönüllüleri Platformu üyeleri, yangın riskine karşı mahallelerdeki cam şişe ve diğer atıkları topladı.

Etkinlik kapsamında Birgi Mahallesi ve çevre mahallelerde yangına sebep olabilecek cam ve pet şişe, teneke kutuları ile diğer atıklar toplandı.

Platform üyesi emekli öğretmen Sevim Appak, ilçede çıkan yangınlardan dolayı derin üzüntü duyduğunu, temizlik etkinlikleri düzenleyerek önlem almaya çalıştıklarını dile getirdi.

Appak, "Birgi'ye sahip çıkmak hepimizin görevi. Bu dönem bir gönüllü gurubu oluşturduk. Haftada bir çıkıp çevreye atılan şişeleri topluyoruz. Tarihi bir yerde yaşıyoruz amacımız Birgi'yi korumak." dedi.

Platformun gönüllülerinden Defne Uçkun ise çevre bilincinin aşılanmasının önemine değindi.