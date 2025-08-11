Birecik'te Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olay, Meydan Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle gerçekleşti.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Meydan Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.A. ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Salih Darıcı - Güncel
Sütyensiz ve 'Çirkin' elbiseyle podyuma çıkan fenomen sert tepki aldı

Sütyensiz ve "Çirkin" elbiseyle podyuma çıkan fenomen sert tepki aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı

Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.