Birecik'te Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Meydan Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.A. ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.