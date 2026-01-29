Şanlıurfa'da 'nitelikli dolandırıcılık' operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde "nitelikli dolandırıcılık" operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce, yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, cep telefonu, bilgisayar, tablet ile SIM ve hafıza kartları ele geçirildi.

Şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.