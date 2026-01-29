Şanlıurfa'da "nitelikli dolandırıcılık" operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bilişim sistemlerini kullanarak yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili yapılan aramalarda çeşitli dijital cihazlar ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde "nitelikli dolandırıcılık" operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce, yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramalarda, cep telefonu, bilgisayar, tablet ile SIM ve hafıza kartları ele geçirildi.
Şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel