Şanlıurfa'da "nitelikli dolandırıcılık" operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bilişim sistemlerini kullanarak yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili yapılan aramalarda çeşitli dijital cihazlar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce, yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, cep telefonu, bilgisayar, tablet ile SIM ve hafıza kartları ele geçirildi.

Şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
