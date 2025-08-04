Birecik'te Düğünde Havaya Ateş Açan İki Şüpheli Gözaltına Alındı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki bir düğünde havaya ateş açan iki kişi, sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası gözaltına alındı. Düğün sahibi ve şüphelilere para cezası verildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki düğünde havaya ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezindeki bir düğünde A.K. ve S.K'nin havaya ateş açtığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerce adresleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düğün sahibi ve 2 şüpheliye Kabahatler Kanunu kapsamında 8 bin 856 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
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