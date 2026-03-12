Şanlıurfa'da bahçede yaktığı ateşle oynayan çocuk yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir çocuk, bahçede yaktığı ateşle oynarken yaralandı.

Alınan göre olay, kırsal Ayran Mahallesi'nde evinin bahçesinde yaktığı ateşle oynayan B.Y. (10), alevin parlaması sonucu yüz ve göğüs bölgesinden yaralandı.

Durumu fark eden aile fertlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan çocuğun yüz ve göğüs bölgesinde yanıklar oluştuğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.