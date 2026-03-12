Haberler

Şanlıurfa'da bahçede yaktığı ateşle oynayan çocuk yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuk, bahçede yaktığı ateşle oynarken yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Alevlerin parlaması sonucu yüz ve göğüs bölgesinde yanıklar oluştu, ancak hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir çocuk, bahçede yaktığı ateşle oynarken yaralandı.

Alınan göre olay, kırsal Ayran Mahallesi'nde evinin bahçesinde yaktığı ateşle oynayan B.Y. (10), alevin parlaması sonucu yüz ve göğüs bölgesinden yaralandı.

Durumu fark eden aile fertlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan çocuğun yüz ve göğüs bölgesinde yanıklar oluştuğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
İran'ın can damarı içindeki insanlarla vuruldu! İntikam yemini geldi

Ülkenin can damarı içindeki insanlarla vuruldu! İntikam yemini geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jake Paul Trump'ı öve öve bitiremedi: Savaştan asla geri adım atmayız

Trump için söylediklerine bakar mısınız
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spikerin Galatasaray için söyledikleri olay oldu

"Bana en çok haz veren onlar" dedi, ortalık yıkıldı
13 yaşındaki çocuk, evdeki olayı görünce babasını bu hale getirdi

13 yaşındaki çocuk, evdeki olayı görünce babasını bu hale getirdi
Jake Paul Trump'ı öve öve bitiremedi: Savaştan asla geri adım atmayız

Trump için söylediklerine bakar mısınız
Bu parayı veren alır! Galatasaray Osimhen'i satıyor

Bu parayı veren alır! Galatasaray Osimhen'i satıyor
Kritik ismi öldürecekti! Saldırı son anda böyle engellendi

Kritik ismi öldürecekti! Saldırı son anda böyle engellendi