Birecik'te Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akrabalar arasında çıkan arazi anlaşmazlığı, silahlı kavgaya dönüşerek 2 kişinin hayatını kaybetmesine ve 2 kişinin yaralanmasına yol açtı. Olayla ilgili jandarma çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Bozdere Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Murat S., Mehmet Guli S., Murat S., ve Emel S. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Guli ve Murat S. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Salih Darıcı - Güncel
