Birecik'te Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Bozdere Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Murat S., Mehmet Guli S., Murat S., ve Emel S. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Guli ve Murat S. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.