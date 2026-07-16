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Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.A. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz
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