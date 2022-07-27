Bir zamanlar trend olan akım bu kez kötü sonla bitti! Video çekmek isterken dayak yedi - Haberler

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Bir zamanlar trend olan akım bu kez kötü sonla bitti! Video çekmek isterken dayak yedi

Geçtiğimiz senelerde sosyal medyada akım haline gelen "Kiki do you love me" şarkısı ile bir kişi video çekmek istedi. Ama video çeken kullanıcının başka bir kişiden yediği tokat sosyal medyanın gündemine geldi.

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Bir zamanlar arabadan inerek video çekme akımı yine gündemde. Bu kez akımın sonu kötü bitti. Hareket halindeki arabadan inerek video çeken kişi başka bir kişi tarafından tokatlandı. Arabadan indikten sonra tokatlanan kişi neye uğradığını şaşırdı. O anlar sosyal medyada yaklaşık 8 milyon kişi tarafından izlendi.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Twitter'da paylaşılan videoya kısa sürede beğeni ve yorum geldi. Yorumlar arasında dikkat çeken "akım yapmak isterken de şiddete uğramazsın" ifadesi yer aldı.

Haberler.com / Miray Kaya - Güncel

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