Haber : Bir otomobil alt geçitteki sel sularında mahsur kaldı - Haberler

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Bir otomobil alt geçitteki sel sularında mahsur kaldı

Kazım Karabekir caddesindeki alt geçidin sular ile dolması Bir aracın su içinde kalması ANKARA - Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle Kazım Karabekir Caddesi'nde bir otomobil alt geçitteki sel sularında mahsur kaldı.

Kazım Karabekir caddesindeki alt geçidin sular ile dolması

Bir aracın su içinde kalması ANKARA - Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle Kazım Karabekir Caddesi'nde bir otomobil alt geçitteki sel sularında mahsur kaldı.

AA / Ahmet Alican Koç - Güncel

Kazım Karabekir su Güncel Haberler

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