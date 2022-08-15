Bir otomobil alt geçitteki sel sularında mahsur kaldı
Kazım Karabekir caddesindeki alt geçidin sular ile dolması Bir aracın su içinde kalması ANKARA - Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle Kazım Karabekir Caddesi'nde bir otomobil alt geçitteki sel sularında mahsur kaldı.
Kazım Karabekir caddesindeki alt geçidin sular ile dolması
Bir aracın su içinde kalması ANKARA - Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle Kazım Karabekir Caddesi'nde bir otomobil alt geçitteki sel sularında mahsur kaldı.
AA / Ahmet Alican Koç - Güncel